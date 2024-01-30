السعودية موضي الكنهل أفضل لاعبة رياضات إلكترونية العام الماضي

تواصل الشابة السعودية موضي الكنهل في حصد المزيد من الجوائز في عالم الرياضات الإلكترونية، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة لعام 2023 في مجال الألعاب الإلكترونية، وكانت قد نالت جائزة أفضل لاعبة للعام 2022، إضافة إلى جوائز أخرى مثل المركز الأول في الدوري السعودي، والمركز الأول في الدوري العربي الإفريقي، وغيرها.

وفي حديثها لـ"العربية.نت"، وصفت الكنهل حبها للرياضات الإلكترونية بأنه دائم ومستمر، تقول: "شعور الفوز لا يوصف، ويجعلني أستمر في تحقيق إنجازات أكثر في مجال الرياضات الإلكترونية، أحببت هذه الألعاب منذ الطفولة، وأشعر أنها مليئة بروح المنافسة، واستمر هذا الشغف معي حتى الآن".

وأضافت: "ترجمت حبي للألعاب من خلال المشاركة في البطولات، وأتدرب بصفة شبه يومية لمدة 3 إلى 4 ساعات، وهذا ما جعلني أحقق نجاحات لافتة".

ويكرم حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أصحاب الإنجازات في هذا المجال، ويساهم بتمكين المواهب الصاعدة لاعتلاء محافل الرياضات الإلكترونية".