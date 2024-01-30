الملك سلمان يجتمع مع أمير الكويت في الرياض

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في الرياض.

وفي وقت سابق، وصل أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية، في زيارة رسمية.



العاهل السعودي وأمير الكويت الملك سلمان يستقبل أمير الكويت

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي أمير الكويت في الرياض.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى لأمير الكويت منذ توليه مقاليد الحكم، ما يمثل حرصا من القيادة الكويتية على تعزيز التواصل والتشاور بين البلدين حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة والكويت وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى دولة الكويت وشعبها.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زيارة أمير الكويت إلى المملكة كأول زيارة خارجية بعد تسلمه مقاليد الحكم، تُجسّد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.

وأوضح أن دولة الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.

وأضاف أن الكويت والمملكة تسيران على ذات الطريق في كافة المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وينطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الرقي والازدهار لشعبيهما.

وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة في ختام تصريحه عن تمنياته بأن تتكلل الزيارة بالنجاح لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة.