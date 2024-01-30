بحر مستورة يلتهم ستينياً يهوى الصيد.. و100 غواص سعودي يبحثون عنه

جند أكثر من 100 غواص سعودي طاقاتهم، وإمكاناتهم البشرية واللوجستية، للبحث عن المفقود الستيني "حميد الظاهري" في بحر مستورة التابع لمحافظ رابغ غرب السعودية، إذ اختفى منذ 10 أيام أثناء رحلة صيد في البحر وهو الأمر الذي أكده لـ"العربية.نت" الكابتن بندر فريد خشيم مساعد المدرب الذي يعد ضمن فريق الإنقاذ.

ولفت فريد خشيم أن سبب صعوبة البحث نتيجة اتساع مساحة المكان الذي فقد به المواطن، إضافة إلى كثرة الكهوف في الموقع، إذ جعلت عمليات البحث صعبة، فيما أفاد أقارب المفقود الذي يدعى حميد، 65 عاماً، أنه ذهب في رحلة صيد نهاية الأسبوع في يوم الجمعة في منطقة الفواهة في مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ، إذ يعد هاوياً لـ صيد السمك منذ القدم، وفٌقد حينها، وبعدئذ عُثر على قاربه الذي تحرك بفعل الأمواج.

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وذكرت مصادر لـ "العربية.نت" أن أحد أصدقاء المفقود كانا قد تناولا العشاء قبل اليوم الذي فقد فيه، وأشارت إلى أن المفقود يحب الصيد، وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، غير أن هذه المرة ذهب ولم يعد حتى لحظة كتابة المادة.

وتستمر الفرق التطوعية وفرق الإنقاذ والمتطوعون من المواطنين وفرق حرس الحدود في البحث عنه لكنهم لم يعثروا سوى على مركبه فارغا دون أن يجدوا أثره حتى الآن.