تكليف عبير العقل رئيساً تنفيذياً لـ"هيئة العلا".. فمن هي؟

بعد إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، تم تكليف عبير العقل في المنصب.

يشار إلى أن عبير العقل كانت انضمت للهيئة الملكية لمحافظة العلا عام 2017.

تكليف الأستاذة عبير العقل (رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا) .



◉إنضمت أ.عبير العقل للهيئة الملكية في العلا عام 2017 م وقد شغلت عدة مناصب قيادية كان أخرها رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات كما شغلت قبل ذلك عدة مناصب قيادية أبرزها:

• مدير إدارة التسليم الإستراتيجي… pic.twitter.com/rlKmWFI6Eg — تنفيذيون (@ExecutivesKsa) January 29, 2024

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مناصب قيادية

كما شغلت عدة مناصب قيادية، كان آخرها رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات.

أما أبرز تلك المناصب فهي مدير إدارة التسليم الاستراتيجي في الهيىة الملكية للعلا (head of strategic delivery)، ومدير إدارة نظام المعلومات في بنك ساب، ومدير إدارة الإنتاجية (productivity management manager) في بنك ساب، وكبير المدراء (senior manager) في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة (Pwc).

وتحمل عبير العقل درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود. وأتمت برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، كانت أعلنت الأحد، إيقاف المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.