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الداخلية السعودية: تنفيذ القصاص بحق شخص انضم لخلية إرهابية

انضم إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم

العربية.نت - مريم الجابر
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بعون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، - سعودي الجنسية - لارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم، واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

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وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور.

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وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق الجاني/ عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، يوم الثلاثاء 18/ 07 / 1445هـ الموافق 30 / 01/ 2024م، بالمنطقة الشرقية.

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