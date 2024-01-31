السعودية.. مركز صحي لعلاج حالات العنف والإيذاء

في إطار مكافحة العنف والإيذاء، فإن السعودية تبذل جهداً لافتاً في التصدي لتحدياته عبر برامجها الداعمة لشؤون الأسرة والحد من ظواهر الإيذاء، وتكثيف سبل الحوار، لذا دشنت السعودية مركزاً جديداً يسمى الامتياز في مكة المكرمة، للرعاية الاجتماعية وإدارة حالات العُنف والإيذاء، إذ يأتي خطوةً مهمة في التصدي لتحديات العُنف والإيذاء في المنطقة بتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من هذه الحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لـ "العربية.نت" أن مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية، يوفر بيئة آمنة داعمة للضحايا، إذ تساعدهم في التعافي والتأهيل، فيما يضم المركز فريقا متخصصا يضم خبراء ومستشارين اجتماعيين ونفسيين ومشاركة كل من شرطة العاصمة المقدسة، والنيابة العامة، وإدارة التعليم، ووحدة الحماية الأسرية، ومركز العمليات الموحدة 911، بجانب هيئة حقوق الإنسان ومركز الحماية الأسرية، وحماية الطفل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وأضاف: مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية يعد إضافة لافتة للخدمات الصحية في المجمع، إذ يلتزم بتوفير بيئة آمنة ومحمية للضحايا وتقديم الدعم الشامل ليصبح إنموذجاً ملهمًا يُحتذى به في مجال إدارة حالات العُنف والإيذاء على مستوى المملكة.

وأكد المسعودي على أنه يعد افتتاح مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية في تجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازًا يعزز جهود مكافحة العنف والإيذاء في المملكة لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يؤدي المركز دوراً حيوياً في توفير الدعم والرعاية للمتضررين والمساهمة في تحسين جودة حياتهم وتعزيز عملية التعافي.