بدءًا من اليوم.. أمطار وموجة قطبية باردة تجتاح السعودية

كشف الباحث السعودي في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال اليومين القادمين، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلا: متوقع خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 19 رجب حتى غد الخميس 20 رجب 1445هـ، منخفض قطبي متوقع أن يؤثر على معظم مناطق السعودية والخليج وينتج عن ذلك أمطار وثلوج.

وذكر بأن موجة برد ستكون بدايتها على شمال السعودية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية، في حين أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445هـ مستمرة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين المثلث عرعر وحزم الجلاميد والعراق مع فرصة ثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.

مادة اعلانية

وأكمل: تمتد الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة تمتد إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

وتابع حديثه: نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة من المملكة، وانخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق مع احتمال تشكل الصقيع على شمال المملكة.