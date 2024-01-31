سعودية تنشر بحثين في تأمين المواقع الحربية بمجلتين أميركيتين

بعد حصول بحثها على منحة من مكتب وزير الدفاع الأميركي، تمكنت المبتعثة السعودية بسمة إبراهيم الخنجر لدراسة الدكتوراة في أميركا، من نشر بحثين مختصين في تأمين مواقع المعدات الحربية والجنود في مجلتين علميتين أميركيتين.

وفي حديثها لـ"العربية.نت" قالت إن "هذه الأبحاث تعتبر الأولى في هذا المجال، والتي نشرت في مجلة IEEE Access وهذا البحث مختص في تشفير البيانات المرسلة بين المعدات أو الجنود، لتمنع فرص اختراق هذه المعلومات، وفي هذا البحث تمكنا من عمل طريقة جديدة لتشفير وإنشاء كمية من المعرفات والهويات المزيفة، والتي يمكن استخدامها بديلاً عن الهوية الحقيقة، وإرساله مع مجموعة كبيرة من الرسائل المزيفة، هذه الطريقة تحد من إمكانية الوصول إلى الهوية الحقيقة وموقعها أو حتى فك تشفيرها".

استخدام هويات مزيفة

وأشارت أن "البحث الآخر نشر في مجلة MDPI وهذا البحث مختص في دراسة كيفية إرسال المعلومات باستخدام هويات مزيفة كذلك، ولكن عن طريق استخدام مفهوم يدعى silence period كل المعدات والجنود تتشارك للدخول في هذه الحالة لتغيير الهوية المزيفة، واستخدام أخرى تحت شروط تمت شرحها في البحث بشكل تفصيلي، لتمنع المخترق من التتبع، وكذلك تم استخدام تقنية يتم فيها تشفير الموقع الأصلي وأرساله".

يذكر أن المبتعثة السعودية من "جامعة الجوف" حققت نجاحاً وتميزاً بعد أن حصلت على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأميركي، لتسجل رقماً جديداً في معدلات تميز المرأة السعودية وإثباتها لجدارتها بالثقة على مستوى العالم.

إلى هذا، قالت بسمة الخنجر لـ"العربية.نت" في وقت سابق إن بحثها تم ضمه لمنحة مكتب وزير الدفاع الأميركي ضمن مجموعة بحوث ممولة في جامعتها الحالية في أميركا، وهذه المنحة من أهم وأقوى المنح في مجالها.