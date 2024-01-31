لهذا السبب قامت سعودية بتأليف كتاب "الجِمال في السعودية"

دشنت الكاتبة السعودية، غادة المهنا، كتابها الجديد "الجِمال في السعودية" ونشرت عبر حسابها على منصة "إكس" كلمات تعبر عن مشاعر الفرح قائلة: "فرحتي غامرة لأن 2024 هو عام الإبل، والذي يعد احتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثلها الإبل في حياة أبناء شبه الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ.. وأتقدم الشكر للقائمين على التنظيم ولوزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن فرحان".

وفي حديثها مع "العربية.نت" قالت: "بكل صدق، تم التواصل معي لكتابة هذا الكتاب، كنت قد كتبت مقالات سابقة عن العلاقة بين الإنسان والإبل، وأعتقد أن هذا شجع الناشرين على الاتصال بي، وبمجرد أن تم تأسيس علاقة، بدأتُ في تخطيط مفهوم الكتاب وحاولت التركيز بشكل كبير على الحضور التاريخي لهذا المخلوق".

تفاصيل التجربة

وأضافت: "تعلمت الكثير عن الجِمال، وأصبح لديّ تقدير أكبر لها كعنصر لا يتجزأ من ثقافتنا، هذه التجربة أظهرت لي كيف يمكن أن يكون الحصول على المعلومات عن هذا المخلوق الرائع تحديًا، وكلها تستحق العناء، وأتمنى أن أكون قد نقلت ذلك جيدًا في الكتاب".

وتابعت الحديث: "بالنسبة لأهمية الكتاب، أعتقد أن بعض الناس يجدونهم مهيبين، وبعضهم يجدونهم جميلين جدًا، لكنهم لا يفهمون كيف أن هذا المخلوق قريب جدًا منا، بالنسبة لي، لأكون عربية وأتمسك بهويتي، يجب أن أفهم الجمل، وأنه موجود في كل زاوية من لغتي، تراثي، تاريخي وفي كل شيء، فمسؤوليتي معرفة تاريخ هذا المخلوق".

مسيرة ومحطات

وقالت الكاتبة غادة: "لا أعتقد أن القطار توقف أبدًا، فالحياة تستمر، وأنا أستمتع بها كما تأتي حياتي اليومية، سواء كانت عادية أو لا، وما أقوم به كل يوم يؤثر على كيفية ظهور مسيرتي المهنية، فأنا مؤمنة بأنني إنسانة جزء من التجربة الإنسانية العالمية، حظيت بأنني ولدت في السعودية، وربيت في تراثها وثقافاتها، ولكي أكون أقرب للآخرين، أرغب في نقل قصة السعودية، ومشاركة ثقافتي وتجاربي معهم، فقط عند تقدير جمال ثقافات بعضنا البعض ندرك كم نحن متشابهون".

أهم العقبات

وحول أهم العقبات ذكرت غادة أن نقص المعلومات عادةً ما يكون أكبر حاجز يتعين علي تجاوزه، والطريقة للتغلب عليها هي البدء بسؤال الأشخاص الأكثر خبرة، ولا يوجد عيب في طرح الأسئلة عندما لا تعرف شيئًا، وشخصيًا لم يكن لدي الكثير من المعرفة عن الجمال قبل البدء في كتابة هذا الكتاب، ولكن بمجرد أن بدأت، تحدثت إلى عدد من الأشخاص واكتسبت الكثير من خلالهم، فأنا مدينة لهؤلاء الأفراد بشكل عميق، وأطمح دائمًا لمواصلة التعلم والنمو، ومشاركة المزيد من تراثنا مع العالم.

يذكر أن غادة المهنا من الكاتباب السعوديات النساء البارزات، اللواتي يسعين لتعزيز المكانة النسائية في المجتمع السعودي، وتسعى لتوفير الإلهام والمشورة للقرّاء من خلال كتاباتها.

ومن منشوراتها المعروفة عندما كتبت في الأدب هو روايتها "شمس العشق" والتي حققت نجاحًا نسبيًا، وتعتبر الكتابة لغادة المهنا وسيلة للتعبير عن آرائها وتجاربها الشخصية، وتسعى لتقديم قصص وشخصيات تلامس حياة القراء.