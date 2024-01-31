السعودية
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وحرب غزة
الاتصال الهاتفي تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.
وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
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