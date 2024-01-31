ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز العلاقات والتعاون
شهد الاجتماع بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار
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اجتمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون، ووزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، وعدد من المسؤولين.
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