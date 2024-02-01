ناصر الصالح ينسحب من برنامج "حوار مفتوح" على العربية FM بسبب الاكتئاب

طلب الموسيقار والملحن السعودي ناصر الصالح إنهاء حلقة برنامج "حوار مفتوح مع خالد مدخلي" الذي يذاع على "العربية FM" قبل موعد نهاية حلقة أمس الأربعاء بعشرين دقيقة.

وقال الصالح للزميل خالد مدخلي إنه لا يستطيع استكمال الحلقة نظرا لإصابته بالاكتئاب.

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كما قال: "والله تعبت وعندي ضغط لأني من زمان ما اتكلمت كتير وحاسس بالإرهاق وودي ما أطلع للناس وأنا ما كويس"، ليستجيب مدخلي لطلبه وينهي معه المداخلة.

ولم يوضح الموسيقار السعودي خلال المداخلة إن كان يتناول الأدوية لمعاناته تحديدا من مرض الاكتئاب، أم بسبب أزمة صحية أخرى أسفرت عن اكتئابه.

يشار إلى أن شبكة "العربية"، أطلقت قبل نحو عام إذاعة "العربية إف إم" من السعودية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات القناة بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

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