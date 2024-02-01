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فيديو تعنيف طالبة محجبة بأميركا يشغل السعوديين.. ما صحته؟

العربية.نت - نادية الفواز
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خلال الساعات الماضية، شغل مقطع مصور لطالبة تتعرض للاعتداء والضرب بشكل عنيف من قبل زملائها داخل مدرسة جلينسايد المتوسطة في شيكاغو الأميركية، العديد من السعوديين على مواقع التواصل، لاسيما بعد أن زعم البعض أن الفتاة سعودية.

السفارة توضح

إلا أن السفارة السعودية في الولايات المتحدة والقنصلية العامة في هيوستن أوضحت أن أي معلومات لم تشر حتى الساعة إلى أن الضحية مواطنة سعودية.

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كما أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.

وأشارت السفارة والقنصلية العامة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنها ستستمر بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأميركية كافة.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو اعتداء طالب أميركي على طالبة ترتدي الحجاب، داخل مدرسة متوسطة في إحدى ضواحي شيكاغو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لاسيما بعد أن راح المعتدي يدفع الفتاة بعنف نحو الخزانة ما تسبب في سقوطها على الأرض.

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