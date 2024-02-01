فيديو تعنيف طالبة محجبة بأميركا يشغل السعوديين.. ما صحته؟

خلال الساعات الماضية، شغل مقطع مصور لطالبة تتعرض للاعتداء والضرب بشكل عنيف من قبل زملائها داخل مدرسة جلينسايد المتوسطة في شيكاغو الأميركية، العديد من السعوديين على مواقع التواصل، لاسيما بعد أن زعم البعض أن الفتاة سعودية.

(٣/١)اشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام وعدد من المعرفات على منصة "اكس" بشأن تعرض طالبة في احدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الاشارة اليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية) — Saudi Embassy USA (@SaudiEmbassyUSA) February 1, 2024

السفارة توضح

إلا أن السفارة السعودية في الولايات المتحدة والقنصلية العامة في هيوستن أوضحت أن أي معلومات لم تشر حتى الساعة إلى أن الضحية مواطنة سعودية.

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كما أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.

وأشارت السفارة والقنصلية العامة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنها ستستمر بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأميركية كافة.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو اعتداء طالب أميركي على طالبة ترتدي الحجاب، داخل مدرسة متوسطة في إحدى ضواحي شيكاغو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لاسيما بعد أن راح المعتدي يدفع الفتاة بعنف نحو الخزانة ما تسبب في سقوطها على الأرض.