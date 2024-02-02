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المشاجرة

مشاجرة بين طلاب إحدى مدارس تبوك تثير استياء السعوديين

العربية.نت - حامد القرشي
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أثار انتشار مقطع مصور لمشاجرة بين طلاب إحدى المدارس في تبوك استياء السعوديين خلال الساعات الماضية.

فقد أظهر المقطع مشاجرة جماعية شارك فيها عدد من الطلاب، ما أثار انتقادات واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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من جانبه كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أن الفيديو المتداول لمشاجرة جماعية بمرفق تعليمي يتم التحقيق فيه، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهة المختصة.

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