مشاجرة بين طلاب إحدى مدارس تبوك تثير استياء السعوديين

أثار انتشار مقطع مصور لمشاجرة بين طلاب إحدى المدارس في تبوك استياء السعوديين خلال الساعات الماضية.

🎥 | شرطة منطقة تبوك تباشر مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وتستكمل الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/NDP32dy4te — الأمن العام (@security_gov) February 2, 2024

فقد أظهر المقطع مشاجرة جماعية شارك فيها عدد من الطلاب، ما أثار انتقادات واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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من جانبه كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أن الفيديو المتداول لمشاجرة جماعية بمرفق تعليمي يتم التحقيق فيه، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهة المختصة.