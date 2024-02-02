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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة

دبي - العربية.نت
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

بريطانيا: قد نعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف النار في غزة العرب والعالم بريطانيا: قد نعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف النار في غزة

كما ناقشا في اتصال هاتفي، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة "واس".

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