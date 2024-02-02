فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

كما ناقشا في اتصال هاتفي، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة "واس".

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