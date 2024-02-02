الثلوج تغطي مرتفعات جبال تبوك بالسعودية.. والحرارة تسجل صفراً

ظهرت بواكير تساقط الثلوج على قمم جبل اللوز، وتغطت هذه القمم بالرداء الأبيض الذي غطى هذه المواقع والتي استطاعت عدسة المصور فهد المسعودي توثيقها بمشاهد جمالية أمس.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال "شهدت منطقة تبوك يوم أمس تساقط الثلوج على عدد من القمم الجبلية، وخصوصا جبل اللوز، وخلال خروجي من منطقة نيوم باتجاه جبل اللوز، أذهلني جمال الثلوج المتساقطة، فقررت أن أوثق جماليات هذه اللوحات الفنية المكتنزة بالبياض في قرية جبل اللوز، والتي ظهرت بكامل حلتها الشتوية، واستطعت أن أوثق هذا الجمال في صور متعددة".

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كما تابع المسعودي أن مثل هذه المواسم تعتبر من أهم عناصر الجذب للمصورين الذين يحبون توثيق هذه اللحظات.

تنبيهات حول حالة الطقس

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والرياض والشرقية وحائل والجوف وتبوك والشمالية.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، ورياح شديدة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.