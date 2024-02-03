لوحة مبهرة.. فنان أميركي يبدع في رسم لوحة لحماية آثار العلا

اختار الفنان الأميركي ديفيد بوبا، أحد المواقع الأثرية بمدينة الحجر في العلا، ليقدم عملاً مبهراً على شكل يدين حاميتين، كجزء من حملة سعودية لحماية الإرث الحضاري للمنطقة "أ ف ب"، وقد نشرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معلومات عن اللوحة اللافتة، وعن الفنان.

وعرف ديفيد بوبا بأنه فنان أميركي، بدأ شغفه بالفن نتيجة المتابعة الوثيقة والإرشاد من والده ألبرت بوبا، أحد أوائل فناني الكتابة الغرافيتي في نيويورك، الذي علمه الرسم التقليدي في سن مبكرة، وكان السبب الرئيسي وراء اختيار ديفيد بوبا مسيرته المهنية في مجال الفنون هو المغامرات التي كان يحصل عليها خارج استوديو الرسم، حيث شكل اهتمامه بفن الشارع والجداريات العصرية مصدر الإلهام الأول وراء أعماله الحالية.

يدان تنبثقان من الرمال وتحيطان بالحجر

وبين الموقع، أن هذا العمل الفني، الذي سيتلاشى خلال فترة من الزمن، يعد جزءاً من حملة "إرثنا مسؤوليتنا" لحماية التراث، ويمثّل العمل يدين تنبثقان من الرمال وتحيطان بالحجر، لأول موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة، مع زخارف عربية على الأكمام تندمجان مع البيئة المحيطة.

وبمساعدة من أبناء العلا، صمم هذا العمل الفنان ديفيد بوبا، أحد الفنانين القلائل في العالم ممن ينشئون أعمالاً فنية بمثل هذه الضخامة. وحرص الفنان على استخدام أصباغ طبيعية صديقة للبيئة، مثل التربة الحمراء والصفراء، والتي تتحلل مع الوقت ولا تترك أثراً.

الحفاظ على التراث

وشدد الموقع على أن حملة إرثنا مسؤوليتنا تولي اهتماماً خاصاً بجيل الشباب في العلا، حيث تعمل على تعزيز دورهم في الحفاظ على التراث الثقافي للمستقبل. ولذلك وفّرت الهيئة مجموعة أدوات مخصصة للقطاع التعليمي من بينها دفتر تلوين يهدف إلى لفت اهتمام الأطفال وتثقيفهم حول أهمية حماية التراث بطريقة جذابة ومرحة، كما يسلط الضوء على دور التراث الثقافي والتقاليد العريقة في حياتنا اليومية وبناء مستقبلنا.