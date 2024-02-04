في السعودية تشكلات صخرية على هيئة مسجد ومنارة.. إليك تفاصيلها

عندما تنحت الطبيعة في الصخور السعودية، وترسم البيئة لوحة جمالية في منطقة جبال الغرمول غرب تيماء بمنطقة تبوك شمال السعودية، فيكون النتاج تشكيلاً صخرياً يعبر عن هوية متجذرة في الحضارات ويؤرخ للماضي العتيق.

الباحث السعودي في النقوش القديمة والتشكيلات الصخرية مرضي القعساء تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "رسمت التشكلات الصخرية في جبال الغرمول في تيماء منظراً جمالياً لافتاً، حيث هناك تشكيل صخري عبارة عن قطعتين متجاورتين الأولى على شكل مسجد والثانية في هيئة منارة".

وقال: "أدرك جيداً قيمة القطع التراثية والمعالم الطبيعية، ولدي دراية كافية بالنقوش والرسوم الصخرية المنتشرة في صحاري المملكة، وكذلك قراءة الخطوط القديمة منها المسند والثمودي، لكن بمجرد رؤية هذا الكشف أدركت قيمته التاريخية والطبيعية"، لافتاً إلى أن القطعتين تم نحتهما بفعل قوة الطبيعة قبل ملايين السنين قبل أن تؤثر فيهما عوامل التعرية البيئية.

واستطرد القعساء سرد التفاصيل موضحاً أن "الغراميل" عبارة عن جبل كبير، لكنه تفتت إلى أعمدة رقيقة تحتوي على أكاسيد الحديد بما يجعلها تقاوم تغيرات المناخ وعوامل التعرية فتظل صامدة، وتتميز بأنها أعمدة داكنة اللون متناثرة ومنتصبة، وعثر عليها الرحالة والمستشرقون عند مرورهم بالصحراء السعودية، فأطلقوا عليها مسميات عدة تختلف وفق المكتشف أو شكل العمود منها "الدار الحمراء" و"مفارش الأرز" و"النواحة"، وكذلك مسميات مثل "العاشقة" و"اليتيمة"، منوهاً بأنه اختار اسم "جبل وغرمول المنارة" لهذا الكشف.

وأكد أن المنطقة غنية بالمشاهد التراثية والمعثورات الأثرية التي تحكي عن استيطان الإنسان القديم فيها قبل آلاف السنين، فعلى مقربة من "جبل وغرمول المنارة" هناك نقوش ورسومات وكهوف تخص أزمنة تاريخية ضاربة في القدم، وكذلك مستوطنات ومدافن ركامية.

وأشار القعساء إلى أن النحت رغم أنه طبيعي لكنه يحمل صفات البيئة الصحراوية السعودية، إذ إن الصخور داكنة مرتكزة مثل جذوع النخيل تشكل في مجملها تشكيلاً لمجسم مسجد وبجوارها منارة تشبه المئذنة، داعياً هواة السياحة الصحراوية والتصوير إلى زيارتها بفضل ما تعكسه من جمال يبدو أنه من كوكب آخر.