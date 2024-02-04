أكثر من 12 ألف متسابق ومتسابقة في سباق "الحسا تركض"
تحمل هذه النسخة شعار "خطوة تعادل ألف ميل لدعم مرضى إعادة التأهيل"
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اجتمع أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة من جميع مناطق السعودية ودول الخليج وكافة أنحاء العالم، منذ ساعات الفجر اليوم الأحد، ليتنافسوا في سباق "الحسا تركض"، تقدمهم الأمير سعود بن طلال بن بدر - محافظ الأحساء-، وذلك برعاية من محافظة الأحساء وأمانة الأحساء والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وتنظيم مجموعة الموسى الصحية.
وأكد محافظ الأحساء أن سباق "الحسا تركض" لموسم 2024، يعتبر من المبادرات المجتمعية الملهمة حيث تحمل هذه النسخة شعار (خطوة تعادل ألف ميل لدعم مرضى إعادة التأهيل). وأكد أنها تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمحافظة، كونها تُعزز من مستهدفات برنامج جودة الحياة وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعيًا، لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان.
كما اعتبر أن المشاركة الواسعة من مختلف الشرائح العمرية في هذه النسخة تؤكد ارتفاع درجة الوعي برياضة الجري التي أصبحت ثقافة مستدامة، فضلاً عن أن الأحساء أصبحت وجهة للرياضيين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الرياضي من داخل المملكة وخارجها.
وقد تقدَّم محافظ الأحساء المتسابقين ضمن فئة 6 كلم، بمشاركة أكثر من 12 ألف متسابقٍ وعددٍ من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، في الوقت الذي تضمَّن الماراثون أربع فئات متنوعة، شملت الجنسين، وسط أجواء حماسية حول الطبيعة الجبلية لمتنزه الشعبة المطل على واحة النخيل.
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