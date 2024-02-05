فيصل بن فرحان يبحث مع كاميرون التطورات في غزة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، التطورات في قطاع غزة ومحيطه والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا أيضاً، خلال اتصال هاتفي، عدداً من "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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