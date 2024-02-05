السعودية.. مسن ينظف منطقة برية وأمير القصيم يكرمه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع رجل مسن يقوم بجمع النفايات في الصحراء، التي يخلفها المتنزهون، معتبرين ذلك مبادرة بيئية لتنظيف البيئة في المناطق البرية.

ونقل الفيديو حديث الرجل المسن حيث قال: "أنظف لوجه الله سبحانه وتعالى، وكل يوم أنظف، وهذا فضل من الله، ونسأل الله أن يرفعنا، وبدنا اللي يطلع ما يرمي النفايات".

فيما قال موثق المقطع: "كنت أمشي في الطريق، ووجدت المسن بالصدفة يجمع النفايات، وهذه أكبر رسالة لنا".

وعلى الصعيد ذاته، كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المواطن باجح بن ثامر الحربي، تقديرا لجهوده في تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة من خلال مبادراته المجتمعية.

وأشاد سموه بما قام به الحربي من جهود في نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمتنزهات البريّة، مبينًا أن ذلك يؤكد المسؤولية الدينية والوطنية والمجتمعية في توعية المجتمع والتعريف بمدى أهمية الحفاظ على البيئة وجميع المتنزهات بما يحقق الاستدامة البيئية والمحافظة عليها.