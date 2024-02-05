وزير الدفاع السعودي يستعرض مع نظيره الأميركي مجالات التعاون الدفاعي
تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها
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استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اتصال مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، العلاقات الاستراتيجية السعودية الأميركية، ومجالات التعاون لوزارتي الدفاع بين البلدين.
وقال بن سلمان "بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار".
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