وزير الدفاع يدشن آخر طائرة نفاثة تم تجميعها في السعودية

دشن الأحد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آخر طائرة نفاثة تم تجميعها في السعودية.

وغرد وزير الدفاع على منصة أكس وكتب: سُعدت بتدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي ١٦٥" تم تجميعها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل، وتكريم العاملين عليها.

و‏أضاف: "يعكس هذا الإنجاز امتداد نجاحات رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في نقل وتوطين التقنية لقطاع الصناعات العسكرية".

وتابع: "كما سررت بتدشين الهوية الجديدة لطائرات فريق الصقور السعودية بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على تأسيسه، متمنيًا لهم مواصلة نجاحاتهم المستمرة من خلال عروضهم الجوية في مشاركاتهم المحلية والدولية".