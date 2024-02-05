وزير الدفاع يدشن آخر طائرة نفاثة تم تجميعها في السعودية
الأمير خالد بن سلمان قام بتدشين الهوية الجديدة لطائرات فريق الصقور بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على تأسيسه
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دشن الأحد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آخر طائرة نفاثة تم تجميعها في السعودية.
وغرد وزير الدفاع على منصة أكس وكتب: سُعدت بتدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي ١٦٥" تم تجميعها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل، وتكريم العاملين عليها.
وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز امتداد نجاحات رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في نقل وتوطين التقنية لقطاع الصناعات العسكرية".
وتابع: "كما سررت بتدشين الهوية الجديدة لطائرات فريق الصقور السعودية بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على تأسيسه، متمنيًا لهم مواصلة نجاحاتهم المستمرة من خلال عروضهم الجوية في مشاركاتهم المحلية والدولية".
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