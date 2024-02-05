600 مكعب روبيك.. فنانة سعودية تشكل صورة لولي العهد

حولت فنانة سعودية مكعبات الروبيك إلى عمل فني يجسد شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في عمل اعتبره المختصون مبدعاً، اعتماداً على مهارات فنية رفيعة.

وفي حديث الفنانة سارا حمدان لـ"العربية.نت"، قالت: "دخلت في مجال الرسم والفنون وعمري 12 عاما، وبدأت التعلم على خوارزميات مكعب الروبيك في عمر الـ 14، وكان الهدف في البداية فقط أن أكون متمكنة من حل المكعب، وكنت حينها أستغرق وقتاً في حل مكعب واحد، وواصلت التدريب عليه، وكان يستغرق مني 10 ساعات، إلى أن وصلت لمعدل دقيقة ونصف دقيقة للمكعب الواحد".

وتابعت: "قبل اليوم الوطني كنت أفكر في صنع لوحة فريدة من نوعها تعبر عن امتناننا لولي العهد، لاهتمامه بالطاقات الشبابية ومستقبلنا، وراودتني فكرة صنع اللوحة من مكعبات الروبيك، ومع دعم العائلة وتشجيع الأصدقاء بدأت فيها، وكان التحدي الكبير إنجاز عمل بـ 600 مكعب، وكان الوقت ضيقا بسبب اختبارات الجامعة، واستغرق مني العمل 3 أيام بمعدل ساعتين في اليوم".

فن الروبيكيوبيزم

وعن فن الروبيكيوبيزم، ذكرت الفنانة السعودية أنه يتضمن تجسيد الصور باستخدام مكعبات الروبيك، ويشبه فن الفسيفساء، وتكمن الفكرة الأساسية فيه بتقسيم الصورة إلى وحدات صغيرة أو بكسلز، بحيث إن كل قطعة من مكعب الروبيك تمثل بكسلا واحدا، ويختلف تعقيد اللوحة باختلاف عدد المكعبات المستخدمة، وكلما زاد عدد المكعبات، كانت الجودة أفضل والتفاصيل أوضح.

وتكمن المهارة الأساسية المطلوبة لصنع لوحات الروبيك، في إتقان حل مكعب الروبيك، ويتمثل ذلك في 8 خوارزميات، حيث إن تشكيل اللوحات يتطلب مهارة وسرعة في تشكيل المكعب بالشكل المطلوب، وخطأ واحد في أي جزء من أجزاء المكعب الواحد كفيل بتغيير ملامح اللوحة كاملة.