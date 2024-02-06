قادوا سيارتهم في "موكب" وعرقلوا السير.. ضبط 19 سورياً بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 19 شخصا من الجنسية السورية، لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره.

🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (19) شخصًا من الجنسية السورية لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/MmPyQ0UWcr — الأمن العام (@security_gov) February 6, 2024

ونشرت عبر حسابها في منصة "إكس"، صورا من الفيديو، مبينة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ويعتبر السير في مواكب بدون الحصول على تصريح، إضافة إلى عرقلة السير من المخالفات التي يعاقب عليها المرور السعودي.