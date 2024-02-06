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قادوا سيارتهم في "موكب" وعرقلوا السير.. ضبط 19 سورياً بالرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 19 شخصا من الجنسية السورية، لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره.

ونشرت عبر حسابها في منصة "إكس"، صورا من الفيديو، مبينة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ويعتبر السير في مواكب بدون الحصول على تصريح، إضافة إلى عرقلة السير من المخالفات التي يعاقب عليها المرور السعودي.

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