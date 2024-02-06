قادوا سيارتهم في "موكب" وعرقلوا السير.. ضبط 19 سورياً بالرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 19 شخصا من الجنسية السورية، لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (19) شخصًا من الجنسية السورية لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/MmPyQ0UWcr— الأمن العام (@security_gov) February 6, 2024
ونشرت عبر حسابها في منصة "إكس"، صورا من الفيديو، مبينة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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ويعتبر السير في مواكب بدون الحصول على تصريح، إضافة إلى عرقلة السير من المخالفات التي يعاقب عليها المرور السعودي.
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