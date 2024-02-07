أصيب بضمور العضلات.. شاب يخطف بطولات رياضة البوتشيا

لم يعقه ضمور العضلات المفاجئ الذي بدأ عند سن 7 سنوات، حين لاحظ والده أن طريقة جلوسه ووقفته مختلفة في ممارسة رياضة "البوتشيا" بنادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة عام 2019.

تعتمد البوتشيا كثيراً على الدقة والتركيز والمهارة، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية شديدة، حيث يشارك فيها الرياضيون من مختلف الفئات العمرية والإعاقات.

وتتضمن اللعبة كرات ناعمة يقوم اللاعبون برميها نحو الأهداف بشكل دقيق باستخدام اليدين أو القضيب أو الرأس أو القدمين، تبعاً لقدرات كل لاعب حيث يستخدم "زياد الجهني" رأسه لتسجيل الأهداف.

بدأ الجهني أولى خطواته نحو تحقيق الانتصارات عام 2019 مع نادي المدينة المنورة من خلال مشاركته في بطولتي البحرين المفتوحة الخليجية والعربية، حيث تألق في الدوري وحصد على ميداليتين ذهبيتين، ثم بعد سنة شارك ببطولة المملكة للبوتشيا وحقق المركز الأول في تصنيف الـ BC3، كما فاز مؤخرا بثلاث مباريات متتالية مع المنتخب السعودي وتمكن من خطف ذهبيتين ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة في الإمارات العربية المتحدة.

استطاع الذي يبلغ من العمر 29 سنة من الانضمام إلى المنتخب السعودي للبوتشيا في عام 2022 لينطلق بعدها للمشاركة ضمن دورة ألعاب البارالمبية غرب آسيا في البحرين حقق خلالها المركز الثاني بعدها بسنة شارك في بطولة التحدي الدولية في اليونان.

أثناء بطولة اليونان مر بظروف صحية كادت تستبعده من المباريات، إلا أنه تعافى وكان هو أحد المساهمين في التغلب على المنتخب الألماني الذي يعد من أقوى المنتخبات في البوتشيا.

ووصف محسن آل سماعيل رئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا، المباراة في فيديو مسجل نشره الاتحاد أن البطولة كان يعتبرها زياد "حياة أو موت".

وأضاف أنه كان "نقطة تحول" فوز المنتخب السعودي على نظيره الألماني، موضحا أن المباراة كانت مفاجأة للدولة المنظمة والمشاركين.

بعد مرور 5 سنوات، أصبح الجهني أحد أبطال المنتخب السعودي للبوتشيا، وممثلا لبلاده في بطولات دولية ويستعد حالياً لنهائيات بطولة المملكة لتمثيل فريقه المحلي بنادي المدينة عن فئة BC3 في أواخر الشهر الجاري بالرياض.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" ذكر الجهني أن مشاركته في بطولة التحدي الدولية للبوتشيا باليونان، رفعت تصنيفه دولياً ليكون ضمن الـ 91 لفئة "BC3" وهي واحدة من أربعة أقسام في هذه الرياضة وهي للمنافسين الأكثر إعاقة، ووفقا لنتائج موقع بوتشيا وورلد التابع للاتحاد الدولي لرياضة البوتشيا الأخيرة صنف زياد الجهني في مركز 84 كلاعب آسيوي لفئة BC3.

بالنسبة للجهني، البوتشيا ليست مجرد رياضة، بل هي مصدر إثارة وترقب ويتوقع بشغف حصد بطولات عديدة كما يسخر تفانيه لتقديم أفضل أداء لتحقيق إنجازات تملؤه بالفخر.

يطمح كابتن المنتخب السعودي للبوتشيا لفئة "BC3” لتعزيز الوعي لدى شريحة من الشباب الذين يرغبون بالمشاركة في هذه الرياضة، لافتا إلى أن هناك أنشطة رياضية مختلفة يمكن أن تساعد من لديهم إعاقات شديدة مصممة لقدراتهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.