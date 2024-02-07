طالبة سعودية تخطف جائزة عالمية في تايلاند.. إليك التفاصيل

حققت الطالبة السعودية رغد عبدالله آل عضيد من كلية الهندسة بجامعة الملك سعود قسم الهندسة الصناعية، الميدالية الذهبية في مسابقة "IPITEX 2024" العالمية لمشاريع ريادة الأعمال والابتكار المقامة في تايلاند، بمشاركة 28 دولة.

يأتي ذلك في إطار منجزات طلاب وطالبات جامعة الملك خالد في المنافسات العالمية.

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واستطاعت آل عضيد المشاركة بمشروع "نظام توجيه إرساء الطائرات المتقدم بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وهو أحد المشاريع التي انطلقت من حاضنة جامعة الملك خالد، لتنافس به 930 مشروعاً على مستوى العالم، بإشراف مركز ريادة الأعمال بالجامعة ودعم عمادة شؤون الطلاب.

عدد من الجوائز العالمية

يذكر أن الطالبة كانت حققت سابقاً عدداً من الجوائز العالمية، منها جائزة وميدالية من تايوان -الجمعية العالمية للملكية الفكرية للاختراعات (WIIPA)، وجائزة وميدالية من بولندا - IBS العالمية لحلول الأعمال المبتكرة، وجائزة وميدالية من الهند - جمعية المبتكرين الهندية.

كما حققت جائزة خاصة من ماليزيا - الجمعية العالمية للابتكار والأبحاث (GIRA)، وجائزة من ماليزيا - جمعية الاختراع والتصميم الماليزية (MINDS)، وجائزة من باكستان - نادي روشان للاختراع والابتكار للشباب (RYIIC).