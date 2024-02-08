الشرق الأوسط
وزيرا الخارجية السعودي والأميركي يبحثان هاتفياً ملف غزة
الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وبحث معه الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الأمنية والإنسانية للمستجدات في غزة
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بحث وزيرا الخارجية السعودي والأميركي هاتفياً، اليوم، ملف غزة وجهود التعامل مع تداعياتها.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
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وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
يأتي هذا بينما ارتفع عدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 27840 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما أصيب67317 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
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