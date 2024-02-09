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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الشرق الأوسط

بلينكن: مستمرون بالتنسيق الوثيق مع السعودية للمضي نحو إقامة دولة فلسطينية

تعهد سعودي أميركي بمواصلة التنسيق الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، عقب اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق الوثيق مع السعودية للمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الجانبين بحثا الجهود الرامية لوضع نهاية للأزمة في غزة "تحقق سلاما وأمنا مستداماً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وتفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل".

فيصل بن فرحان يبحث مع كاميرون التطورات في غزة السعودية فيصل بن فرحان يبحث مع كاميرون التطورات في غزة
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وأضافت أن الوزيرين السعودي والأميركي تعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الأمنية والإنسانية للأزمة في غزة.

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