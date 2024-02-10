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Displaced Palestinians, who fled their houses due to Israeli strikes, take shelter in a tent camp, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, at the border with Egypt, in Rafah in the southern Gaza Strip, February 8, 2024. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
خيام تأوي النازحين في رفح
الشرق الأوسط

السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام رفح بغزة

وزارة الخارجية السعودية: نؤكد الرفض القاطع لترحيل الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة

العربية.نت
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حذرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، واصفةً ذلك بأنه أمر بالغ الخطورة.

وأضافت الخارجية في بيان أنها تؤكد على ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً، لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة "يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وأوضح البيان أن رفح باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين "الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، مؤكداً رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً، ومجدداً مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

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وبعد مدينة غزة ثم خان يونس، تعد إسرائيل الآن لعملية برية في مدينة رفح في إطار هجومها العسكري على حركة حماس.

وأمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه الجمعة بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى رفح، حيث يحتشد أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر.

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