السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام رفح بغزة

حذرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، واصفةً ذلك بأنه أمر بالغ الخطورة.

وأضافت الخارجية في بيان أنها تؤكد على ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً، لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة "يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وأوضح البيان أن رفح باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين "الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، مؤكداً رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً، ومجدداً مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

#بيان | تحذر المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة pic.twitter.com/YKu79EiZsg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 10, 2024

وبعد مدينة غزة ثم خان يونس، تعد إسرائيل الآن لعملية برية في مدينة رفح في إطار هجومها العسكري على حركة حماس.

وأمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه الجمعة بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى رفح، حيث يحتشد أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر.