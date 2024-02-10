حقيقة البحث عن الدرعية الأولى شرق السعودية

طال البحث عن حقيقة وجود منطقة الدرعية الأولى شرق السعودية، وقد سجلت فرق تنقيبية في وقت سابق أربعة عشر موقعاً أثرياً، تقع في المنخفضات الواقعة بين كثبان الرمال في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار الملك فهد الدولي، والتي تبعد عن مدينة الدمام حوالي 43 كلم.

وتتكون الآثار التي تم العثور عليها في المنطقة من أساسات جدران من الحجر، وبقايا رجوم حجرية، ومجموعات من القبور الإسلامية، وآثار آبار قديمة، وما يتصل بها من شرائع مياه. وتنتشر حول هذه الآثار أنواع كثيرة من كسر الفخار والخزف يعود تاريخها إلى العصر العباسي الموافق القرن الرابع الهجري وما بعده، وأنواع أخرى من الفخار غير المطلي يعود تاريخها إلى الفترة الإسلامية الوسيطة في القرن السابع والثامن والتاسع للهجرة. وجميع هذه الكسر الفخارية عثر على ما يماثلها في مواقع أثرية أخرى بالمنطقة الشرقية.

كما عثرت الفرق التنقيبية آنذاك، على موقع أثري هو عبارة عن منطقة مرتفعة قليلاً تشكل هضبة تحيط بها الرمال، وتبرز على سطحها مجموعة أحجار قد تشكل رجماً أو مدفناً ركامياً، أو بقايا بناء، وموقع آخر بين الكثبان الرملية، تنتشر على سطحه الأحجار من مختلف الأحجام، وقد تجمع بعضها مشكلاً عدداً من التلال البسيطة. وهذه والأحجار من نوع الفروش البحرية، وتلاحظ القواقع والأصداف البحرية الصغيرة المتحجرة ضمن مكوناتها، وربما كان الموقع قاعاً لمستنقع مياه، وقد التقطت من على سطحه مجموعة من كسر الفخار.

ويعد أهم المواقع الأثرية المسجلة، هو الذي يقع غرب مسار سكة الحديد، حيث يشتمل على بعض المعالم الأثرية، منها شكل دائري من الحجر الجيري الأبيض (فوهة بئر ماء قديم)، ومجموعة من القبور الإسلامية. كما تم التقاط كسر فخارية حمراء اللون من سطح الموقع. هذا بالإضافة إلى موقع تنتشر على سطحه الكسر الفخارية المزججة وغير المزججة التي يعود تاريخها إلى العصر العباسي بين القرن الثالث إلى الخامس الهجري، إحداها كسرة فخارية مزخرفة ومزججة بالطلاء القلوي الأزرق، ومن نوع الجرار الكبرى، وكذلك جزء من بقايا لإناء فخاري مزخرف.

كما توجد في بعض هذه المواقع شظايا من حجر الصوان، قد تكون ناتجة عن تصنيع أدوات حجرية في عصور ما قبل التاريخ، وكذلك رجوم بأشكال المقابر الركامية التي تعود لفترات ما قبل التاريخ والعصور التي تليها، وهي تماثل الأنواع المنتشرة في واحة يبرين، وأماكن أخرى في المنطقة الشرقية، مما قد يدل على أن المكان ربما شهد استيطاناً بشرياً في العصور القديمة قبل الفترة الإسلامية.

انتقال الدروع من الدرعية الأولى إلى وسط الجزيرة العربية

وفي هذا السياق قالت الدكتورة جملاء المري وهي أستاذ التاريخ المساعد في التاريخ السعودي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في حديثها إلى "العربية.نت" إن "ما حدث في منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، هو أن الاستقرار عمّ إقليم اليمامة فعادت عشائر بني حنيفة إلى حجر اليمامة في وسط نجد، فتواصل حاكم مدينة حجر ابن درع مع ابن عمه مانع المريدي الحنفي وهو في بلدته الدرعية شرق الجزيرة العربية للقدوم بالعشيرة إلى وسط نجد للاستقرار في منطقة أجداده وأسلافه، وقد يكون أهم أسباب دعوة ابن درع لمانع المريدي ليتقوى به في منطقة العارض".

وعن أحداث انتقال الدروع من الدرعية الأولى إلى وسط الجزيرة العربية قالت الدكتورة المري: "انتقل مانع المريدي وأفراد عشيرته من الدرعية في شرق الجزيرة العربية إلى وسطها، ومنحه ابن درع موضعي "غصيبة" و"المليبد "، اللذين يقعان شمال غربي مدينة حجر، فجعل مانع "غصيبة" مقراً له ولحكمه وبنى لها سوراً، وجعل "المليبد" مقراً للزراعة، وأطلق عليها اسم الدرعية نسبةً إلى عشيرته الدروع وكان ذلك في عام 850هـ/ 1446م. ويعد هذا الحدث من أبرز أحداث الجزيرة العربية، حيث كانت نشأة الدرعية هي اللبنة الأولى لتأسيس أعظم دولة قامت في المنطقة في تاريخ الجزيرة العربية بعد دولة النبوة والخلافة الراشدة".

وعن تطور الأحداث، أضافت المري: "أسس مانع الدرعية لتكون المدينة الدولة القابلة للتوسع مع الزمن، ونستشف من مواقف أمراء الدرعية منذ الأمير مانع المريدي أن هناك دستوراً عائلياً للحكم ركز على فكرة الدولة، وعلى العنصر العربي، وهذا ما جعل هذه المدينة لا تقوم على عصبية قبلية، وإنما على أساس دولة عربية. وفي امتداد قوي ضارب في التاريخ لهذه الإمارة تولى إمارتها عدداً من أبناء وأحفاد مانع حتى تولى إمارتها الإمام محمد بن سعود معلناً تأسيس الدولة السعودية الأولى على في عام 1139هـ/ 1727م".