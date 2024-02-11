فتح التسجيل للحجاج من داخل السعودية.. و4 أنواع للباقات

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء ⁧‫التسجيل للحج‬⁩ وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م، وأوضحت الوزارة أن التسجيل يكون عبر موقع الوزارة، أو تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ لضيوف الرحمن المتوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لمن تنطبق عليه الشروط، على أن تكون الأفضلية للحجز لمن لم يسبق له الحج، وسيتاح لجميع المسجلين اختيار الباقات مع وسيلة النقل المتاحة والمناسبة لهم.

ونوّهت الوزارة بأن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات المُرخص لها بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

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باقات الحج المتاحة

وكشفت الوزارة أن أنواع الباقات المتاحة اشتملت على 4 باقات وهي باقة 1 وسعر الباقة من 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.

وباقة 2 وسعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى.

بينما باقة 3 فسعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.

وباقة 4 وسعر الباقة من 10,366.10 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.

وأشارت الوزارة إلى أن الحجز في باقات حجاج داخل المملكة من المواطنين والمقيمين هي إنشاء حجز للحاج الرئيسي والمرافقين ومن ثم وصول رسالة نصية بفاتورة السداد، بالإضافة إلى سداد قيمة الحجز سدادا كاملا أو جزئيا ودفع قيمة الحجز خلال المهلة المتاحة وإصدار التصريح وأخيراً طباعة التصريح عبر بوابة أبشر.