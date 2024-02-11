مؤتمر الحطام الفضائي بالرياض: لسنا اجتماعاً للخبراء بل نداء لمواجهة التحديات

قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد التميمي، إن مؤتمر الحطام الفضائي بالرياض ليس اجتماعاً للخبراء بل هو نداء لمواجهة التحديات في هذا الصدد، مؤكدا التزام وكالة الفضاء السعودية بمشاركة المجتمع الدولي في تقليل مخاطر الحطام.

وأوضح خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن العالم يخطط لإطلاق أكثر من 30 ألف قمر صناعي خلال الست سنوات القادمة، وهو رقم يمثل 3 أضعاف ما تم إطلاقه من أقمار صناعية خلال الستين عاما الماضية، والتي شهدت إطلاق 12 ألف قمر، من بينها 9 آلاف قمر فاعل الآن.

كما أكد أن عدد الأقمار التي ستطلق بحلول 2030 ستكون كبيرة، وسيكون هناك نمو متزايد لحطام الفضاء إذا لم يتم السيطرة عليها، مبيناً أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه سيكون هناك أكثر من 34 ألف قطعة من الحطام في الفضاء التي تتخطى حجمها 6 أمتار، فضلا عن مليون قطعة يتراوح حجمها من 1 إلى 10 سنتيمترات، و130 مليون قطعة حجمها أقل من واحد سنتيمتر، وهذا العدد سيتغير مع الوقت الأمر الذي يستوجب مواجهة هذه المشكلة.

ولفت إلى أن وكالة الفضاء السعودية ملتزمة بالمشاركة مع المجتمع الدولي للتقليل من هذه المخاطر، لافتا إلى أنه سيتم خلال اليوم توقيع مذكرة في هذا الصدد، داعيا الحاضرين في المؤتمر للمشاركة والتعاون مع المملكة للعمل سويا لإيجاد الحلول لمدارات فضائية أكثر أمنا واستقرارا.

وشدد على زيادة التعاون والتسيق مع مختلف الدول لتطوير تشريعات وتقنيات حديثة لرصد وتشارك البيانات لتقليل مخاطر زيادة حطام الفضاء، كما شدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لإيجاد حلول لمشكلة الحطام الفضائي.

الجدير بالذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، مدد التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء إلى 20 يوليو المقبل.

وأوضح البرنامج أن قرار مد فترة التقديم جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتقديم على البرنامج.

وكان البرنامج قد أكد، في وقت سابق من يونيو الجاري، أن فترة التقديم ستنتهي غداً (الجمعة) الموافق 30 يونيو.

كما ذكر أن البرنامج يستهدف الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس؛ للدراسة في جامعة "جورجيا تك" بالولايات المتحدة الأميركية لمدة 9 أشهر، تبدأ في أغسطس المقبل.