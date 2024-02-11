لهذا السبب.. فنان سعودي يجسد "الإبل" في لوحاته

عبّر فنان تشكيلي سعودي بريشته وألوانه عن البعد الجمالي للإبل، إذ تضمنت اللوحات التشكيلية تجسيداً لتحركات الإبل بأسلوب جميل يمزج بين الأصالة والفن المعاصر.

الفنان التشكيلي السعودي عمر الراشد تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: حرصت كفنان تشكيلي في هذا العام باختياره عام الإبل، إنتاج أعمال تبرز جمال الإبل بأسلوبي الفني الخاص وألواني فإني أرى فيها جمالا عميقا قد يظهر ويتجلى بأكثر من لون.

وأضاف: "استخدمتُ في أعمالي ألوان الإكريلك وقماش الكانفس، ففي كل تلك الأعمال أحاول بصفتي فنانا تجسيد جمال الإبل بأسلوب جميل قد تراها العين بعمق الجمال والألوان، وقد يكون ذلك أسلوب يميزني في الفن أن أرى الواقع بألوان الجمال".

وأشار إلى أنه يطمح في إقامة معرض فني قريب يجمع أعماله التي تجسد جمال الإبل، وحول بداياته في الفن التشكيلي قال الراشد: "بدأت هوايتي في الفن منذ عام ٢٠٠٠ م وكنت أمارس الفن بشكل شخصي وهواية فردية ثم توقفت لعدة سنوات بسبب الدراسة والعمل ولم أكن أشارك في معارض فنية ولكن قبل خمسة أعوام بدأت أمارس الفن بشكل أعمق و التزمت الاستمرار فيه حيث بدأت أنتج أعمالا فنية كثيرة وأشارك في العديد من المعارض والمناسبات الوطنية.

وقال أيضاً إن لوحاتي وأعمالي الفنية تتسم في تجسيد لمواقف الحياة والمشاعر والطبيعة وما تراه العين من جمال وتجمع أعمالي بين مدارس فنية مختلفة.

وأضاف تجذبني بعض اللوحات الفنية حيث أقف عندها طويلاً وأعاود الرجوع إليها وأتأملها بعمق فقد أرى فيها قصة جميلة وذكرى وموقفا، ففي كل مرة أنظر إليها أرى شيئا جديدا وكأني أراها أول مرة ففي تلك اللوحات وتلك المشاعر تجسيد أسمى معاني الفن.