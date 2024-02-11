20 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم في ماراثون الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع السبت 10 فبراير النسخة الثالثة من ماراثون الرياض، التي انعقدت في ساحة المملكة أرينا في مدينة الرياض، على مدى يومين، وذلك بمشاركة أكثر من 20 ألف متسابق ومتسابقة من125 دولة حول العالم.

وشهدت هذه النسخة من السباق بفئاتها الأربع مشاركة الآلاف من عشاق الرياضة ومحبي رياضة الجري من حول المملكة والعالم، بالإضافة إلى حضور واسع من الجمهور في متابعة الحدث التاريخي والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، كما شهد الماراثون مشاركة عالية من السيدات تجاوزت 7200 متسابقة لمختلف الفئات في الماراثون.

ويأتي تنظيم الماراثون من اتحاد "الرياضة للجميع" بدعم مباشر من وزارة الرياضة وتحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبتواجد شركاء النجاح من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد السعودي لألعاب القوى.

واجتاز المتسابقون خط النهاية، وسط تصفيق حارّ من المشاركين الآخرين والحضور، الذي حصد فيه الفائزين في مختلف السباقات على جوائز تزيد قيمتها على 700 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ميداليات للاحتفاء بإنجازهم الرياضي والمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

ولقد وصلت نسبة المشاركين السعوديين في هذا السباق إلى 60٪، وتوزعت النسبة المتبقية من المشاركين من دول مختلفة منهم 95% من المقيمين في المملكة من جميع أنحاء العالم، ووصل إجمالي المشاركين في الماراثون أكثر من 20 ألف متسابق ومتسابقة من 125 دولة من مختلف دول العالم.

وتوزعت نسبة المشاركين ما بين 64 % ذكور و36 % إناث، وشهد الماراثون الكامل مشاركة أكثر من 600 متسابق، وأكثر من 3000 متسابق في سباق النصف الماراثون، وما يقارب 8000 متسابق في سباق 10 كيلومتر، و وأكثر من 8400 مشارك في سباق 4 كيلومتر، ليسجل الماراثون بذلك زيادة في عدد المشاركين بلغت أكثر من 33% مقارنة بالعام الماضي.

وفاز الكيني كيجن كيروا بجائزة المركز الأول لفئة المحترفين الرجال (-242 كيلومتراً). بينما حصلت الأثيوبية باداني هبرا على المركز الأول لفئة المحترفات السيدات، وذلك في النسخة الثالثة من ماراثون الرياض لعام 2024.

وضمن السباق العام للمحترفين للماراثون حصل المغربي الغوز انور على المركز الثالث بينما حصل على المركز الثاني الأثيوبي تيليهون جاشاهو وذلك لنفس الفئة، وجاءت الأثيوبيتين ديستا نيجيست مولوني في المركز الثاني لفئة المحترفات السيدات، كما حصلت جيبيسا زينيبو فيكادو على المركز الثالث لنفس الفئة.

وخصص الاتحاد السعودي للرياضة للجميع منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" والتي شهدت فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض، كما قدم الاتحاد عدة برامج تدريبية مخصصة افتراضية وميدانية بالإضافة إلى منشورات رقمية عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف المشاركين في هذا الحدث.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "شهدت النسخة الثالثة من ماراثون الرياض أكبر عدد من المشاركين في تاريخ سباقات الماراثون. وهو ما يأتي بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومع جهود الاتحاد التي باتت تؤتي ثمارها في تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من أجل تبني نمط حياة أكثر صحة وحيوية، كما تسهم هذه الفعاليات والرياضات المجتمعية في بناء مجتمع تسوده فعاليات النشاط البدني".