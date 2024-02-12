أكثر من 16 ألف زائر يسجلون حضورهم في مهرجان البن برجال ألمع

سجل مهرجان البن الأول الذي تنظمه جمعية البن التعاونية بمحافظة رجال ألمع، حضور أكثر من 16 ألف زائر في الثلاثة الأيام الأولى، بمشاركة أربع جهات مختلفة، وهي بنك التنمية الاجتماعي وصندوق التنمية الزراعي وبرنامج ريف للتنمية المستدامة وشركة السعودية للقهوة.

وذكر رئيس جمعية البن التعاونية الدكتور عبدالرحيم آل مشاري لـ"العربية.نت": تم عرض من 4 أطنان من البن، وسعر مد البن الأخضر من 100 ريال إلى 180 ريال، ويختلف حسب نوعه، فالمبيعات أثناء فترة المهرجان وصلت تقريباً إلى ما يزيد عن 600 ألف ريال.

وأكد أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، والتعريف بما تمتاز به من ثروات زراعية وطبيعية وميز نسبية، مشيرًا إلى أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج 17 مزارعًا، فيما يبلغ عدد العارضين أكثر من 36 عارضًا لهذا المنتج، و13 من الأسر المنتجة.

وأكد "آل مشاري" أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات المختلفة، إضافة إلى خيمة العرض أمسيات ثقافية بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث، وفرقة النماص الحجرية، وفرقة شباب آل عاصم وبني غنم، ومسابقة (الهوريكا)، وأكثر من 4 ورش عمل للقهوة السعودية والتجارية، وجلسات حوارية، و3 ندوات ومسرح رئيسي ومسرح الأسرة والطفل التي تناسب كل الأعمار وكل الفئات و13 أسرة منتجة.

واشتمل حفل الافتتاح الذي أُقيم بمسرح خيمة البن على عددٍ من القصائد الشعرية وأوبريت تحت عنوان "البن أصالة وتراث" بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث، وفعاليات متنوعة شملت زيارات لمزارع البن في المحافظة من قبل الزوار ومن قبل الشركات.

وختم حديثه أن الفكرة من المهرجان هي جمع ثلاث جهات في المهرجان، وهي المزارع ومنتج البن المحلي والشركات المهتمة بالبن والجهات الداعمة لهذه الزراعة مع المستفيدين، بهدف تحقيق حراك اجتماعي واقتصادي في الموقع.