هكذا يؤسس "طويق للنحت" جماليات الحجر السعودي

دشنت "الرياض آرت"، أحد مشاريع الرياض الكبرى، الأحد، معرض "طويق للنحت" 2024 في نسخته الخامسة، باستضافة "واجهة روشن"، ويستمر من 12-24 فبراير الجاري، بمشاركة 30 فنانًا يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واحتضن المعرض 30 منحوتة من أحجار السعودية "الجرانيت"، واحتوى على عدد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والزيارات التعليمية، بهدف خلق منصة فنيّة تثري المجتمع، وتتيح لزوّار وسكان العاصمة برامج فنيّة تسهم في التبادل المعرفي والثقافي.

وأوضح المهندس خالد الهزاني، المدير التنفيذي لبرنامج "الرياض آرت"، أن الفنانين المشاركين، ومنهم 10 سعوديين، اختتموا أعمالهم في الملتقى، خلال الـ 23 يومًا، حيث حولوا أحجار "الجرانيت" إلى أعمال فنية رائعة.

وأضاف أن النسخة الخامسة شكلت مزيجًا ثقافيًا نتج عنه أعمال إبداعية، تهدف إلى جمع فنانين في موقع واحد، لإثراء الحركة الفنية، لتكون مقصدًا للفنانين والمبدعين حول العالم.

وأكدت مديرة معرض طويق للنحت سارة الرويتع إطلاق النسخة الخامسة تحت شعار "أبعاد متحركة" من خلال لمسات فنية خلدّها الفنانون، لا تقتصر على تحويل الأحجار إلى منحوتات، بل تصور النظرة الفنية لكل فنان، وتعبر عن رؤيته الخاصة، مبيّنة أن المملكة تحظى بزخم ثقافي، وتراث أصيل، ومعاصر، يقدم لكل فنان من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة بفن استثنائي باستخدام أحجار الجرانيت، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الفنية ستتوزع في أنحاء العاصمة لتثري المشهد الفني والثقافي.

ويعد "طويق للنحت" منصة فريدة تضم نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ليتعاونوا في صناعة أعمال فنية تسهم في إثراء الفن والمشهد الثقافي للعاصمة، كما يحتضن ويطور المواهب المحلية والعالمية، ويعزز الاقتصاد الإبداعي للمملكة.