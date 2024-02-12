اكتشافات أثرية بموقع جرش جنوب السعودية.. إليك التفاصيل

أعلنت هيئة التراث السعودية، الاثنين، أبرز الاكتشافات الأثرية في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير، وذلك خلال أعمال التنقيبات الأثرية في موسمها الـ15 من العام 2023، التي أبرزت "جرش الأثري" بصفته موقعاً من أهم المواقع الأثرية في جنوب المملكة.

وكشف الفريق العلمي في الموقع عن ظواهر معمارية جديدة لوحدات سكنية تم بناء جدرانها بالحجارة والطين، حيث تعد هذه الوحدات امتداداً لما تم الكشف عنه خلال أعمال التنقيبات الأثرية في المواسم السابقة وبالتحديد في الجهة الشمالية من الموقع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تقنية ري جديدة

كما كشفت الهيئة عن اكتشاف تقنية ري جديدة ظهرت لأول مرة في الموقع، هي عبارة عن بئر مبنية بطريقة الحجارة المرصوصة، تتصل بها قنوات مائية مبنية بصفين من الحجارة يتوسطها قناة لتوزيع المياه على الوحدات السكنية، ويتفرع منها قنوات أخرى تصب في أحواض مائية مجاورة للوحدات، إضافة إلى اكتشاف عدد من المواقد والمصطبات المبنية من الحجارة والطين.

وفيما يختص باللقى الأثرية، فقد عثر على حجر من الغرانيت يحتوي على نقش إسلامي مكون من 3 أسطر. ويُعد هذا النقش الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في الموقع.

عدد كبير من الأدوات الحجرية

كذلك تم العثور على عدد كبير من الأدوات الحجرية للاستخدامات اليومية تتمثل في مدقات، ومساحيق، ومساحن، ومجموعة من الرَّحى بأحجام وأشكال مختلفة، إضافة إلى العديد من كسر الفخار العادي والفخار المزجج والزجاج والحجر الصابوني لأبدان وحواف ومقابض لبعض الأواني الفخارية والزجاجية والحجرية مختلفة الأحجام، فضلاً عن مجموعة من الخرز المصنوع من الأحجار الكريمة.

يذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال مشاريع التنقيب الأثري إلى دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها والمحافظة عليها والتعريف بها والاستفادة منها كونها مورداً ثقافياً واقتصادياً مهماً ضمن مسؤولياتها تجاه التراث الثقافي وحمايته والعناية به وإبراز الدور الحضاري للمملكة.