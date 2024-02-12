وكالة الفضاء السعودية: نعتزم إيجاد حلول لافتة لـ"الحطام الفضائي"

أكدت نجلاء الأحمدي، مديرة مشروع تقنيات الاستكشاف في وكالة الفضاء السعودية، أن ما يعرف بـ"الحطام الفضائي"، يعد عبارة عن أجسام في الفضاء من صنع البشر مثل الأقمار الصناعية غير النشطة، أو أجزاء من مركبات الإطلاق، لافتة إلى أن حجم الأقمار الصناعية غير النشطة حول كوكب الأرض يصل لأكثر من 2000 قمر صناعي غير نشط.

ومن أجل تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء، فإنها تشير إلى أهمية توافر حلول مبتكرة لضرورة الاستدامة في حماية البيئة، وكوكب الأرض، وخاصة أن هذين الأمرين يعدان ضمن أعمدة استراتيجية المملكة رؤية 2030، وبالتالي علينا إيجاد حلول لافتة لتجنب وتفادي الحطام الفضائي، إذ يشكل خطرا وتهديدا لاستخدام رحلات الفضاء، وكذلك كوكب الأرض.

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وتقدّر الأحمدي أحجام الحطام الفضائي المختلفة حول كوكبنا بأحجام متراوحة، بيد أنها تشير إلى أن معظمها يصل حجمه أكبر من 10 سنتيمترات، بواقع عدد يبدأ من 34,000 حتى 1,000,000 جسم موجود حول الأرض، في وقت تحشد الرياض العالم في مؤتمر "الحطام الفضائي"، من أجل تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي.

وتعزز السعودية عبر وكالة الفضاء الوعي العالمي حول تحديات الحطام الفضائي، وتشكيل منصة للحوار العالمي للتصدي له، لذا نظمت مؤتمر "الحطام الفضائي"، لتؤكد الدور الريادي للبلاد، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية والإقليمية والمحلية الفاعلة في قطاع الفضاء.