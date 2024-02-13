تمور سعودية تلفت أنظار زوار معرض الغذاء في برلين

استعرضت شركة تراث المدينة أمام زوار معرض الغذاء في برلين في ألمانيا، أجود أنواع التمور السعودية، حيث يُعد معرض لوجستك الفاكهة أحد أشهر معارض الغذاء على مستوى العالم، والمعني بتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة ووصولها للأسواق العالمية، ويشارك في المعرض أكثر من 90 دولة، تستعرض منتجاتها الغذائية الوطنية.

وجاءت مشاركة تراث المدينة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر اسمها التجاري "ميلاف" المعنية بالتمور المنتجة في السعودية وتسويقها عبر أنحاء العالم، ومن أهمها تمور العجوة، عبر معرض موحد أقامه المركز الوطني للتمور لعدد من منتجي التمور في السعودية في هذا المعرض العالمي.

وعرضت ميلاف منتجات التمور المصنعة وغير المصنعة الشهيرة في السعودية، حيث لفتت أنظار العالم نحو عجوة المدينة الشهيرة بلونها الأسود الداكن وطعمها المميز.

وتهدف شركة تراث المدينة من استعراض التمور ذات الجودة العالية استعدادا لفتح مزيد من منافذ التسويق للتمور في السعودية بمختلف انواعها في أنحاء متفرقة من العالم.

وبيّن المهندس بندر القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة أن الشركة مقدمة على عدد من الخطوات المهمة في تصنيع وتسويق التمور وفق سياسات زراعية تعتمدها الشركة للمزارعين، لخلق فرصة جديدة لمبيعات التمور في العالم.

وقال القحطاني إن التمور السعودية تعد الأعلى جودة من بين التمور المنتجة في العالم، ومن بينها السكري والخلاص والبرحي والمجدول والمبروم والصقعي، وهناك المزيد من الخطط نحو تسويق هذه المنتجات.