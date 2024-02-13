طبيبة سعودية خصصت وقتها لسباقات الكارتينغ تروي تجربتها لـ"العربية.نت"

بشغف وإصرار، تنطلق شابة سعودية من مدينة الظهران شرق السعودية في رحلة تتلاقى فيها القوة والسرعة والشغف بعد الانتهاء من محاضراتها في كلية طب الصيدلة، وتنغمس في أوقات ضيقة حول حلبات سباقات الكارتينغ، للوصول إلى قمة التميز والمنافسة في سباقات الكارتينغ العالمية.

خديجة السندي تحدثت لـ"العربية.نت" عن سبب وسر شغفها اللافت وإصرارها القوي على استغلال أوقات فراغها بعد الجامعة في مغامرة مليئة بتحديات السرعة على حلبات الكارتينغ، قائلة: "عندما بلغت الثالثة عشرة من العمر، كنت أرافق شقيقي إلى سباقات الكارتينغ، وكنت أشاهد بشغف وأخوض التجربة بشكل عام، مع عدم معرفتي الكاملة بالقوانين والأساسيات وأسرار السباق. كنت أتابع تعديل السيارات والدرفت وسباقات الفورميلا منذ صغري، وتولدت عندها رابطة عاطفية مع هذا العالم، تدفعني لاكتشاف أسرار السباق بشكل أعمق".

نشر ثقافة سباقات الكارتينغ

أضافت: في الصباح، أركز بشكل كامل على دراستي وتخصصي، وأعود إلى الجامعة لمواصلة رحلتي التعليمية. وفي الليل، أتوجه إلى حلبة السباق لأستمر في التعلم والتدريب، حيث أقوم بتدريب الفتيات اللواتي يحتجن الدعم والتوجيه، لنشر ثقافة السباق وأعطيهن من خبرتي ومعرفتي بكل سعادة وبدون أي مقابل، لأنني أرغب في نقل هذا الشغف والهواية إلى أكبر عدد ممكن من الفتيات.

وتابعت حديثها: "يلاحظ أن السعودية والاتحاد السعودي للسيارات بدأوا يسلطون الضوء على هذا النوع من الرياضات ويقدمون الدعم لها. وقد أصبحت ألعاب الكارتينغ والدريفت والأوتو كروس جزءًا من أولمبياد الألعاب السعودية. لقد شاركت في أكثر من 20 سباقًا في العاصمة الرياض وفي مدينة جدة وايطاليا وأوروبا، بدءًا من عام 2019 حين شاركت في سباقات مثل أول سباق للسيدات في الكارتينغ، حيث تمكنت من الفوز بالمركز الأول وتحقيق الانتصار في بطولة الكارتينغ ليوم الـتأسيس في عام 2023.

كما شاركت في بطولة الألعاب السعودية التي أُقيمت لأول مرة في عام 2022، وكانت تجربة رائعة بالفعل، بالإضافة إلى ذلك، شاركت مع فريق ريد لاين ريسينج في بطولة في دبي، حيث كان السباق عبارة عن تحد يمتد لمدة 24 ساعة للفوز بالنقاط، ونجحنا في التتويج بالمركز الأول على مستوى الكوبرت."

أساسيات الكارتينغ

وختمت حديثها: أشجع جميع المهتمين لخوض هذه التجربة كما أن أساسيات المشاركات الرسمية في السباق لا بد من وجود رخصة كارتينغ وارتداء بدلات تلبي الشروط المحددة، بالإضافة إلى ارتداء خوذة تلبي الشروط المحددة. يعتبر الكارتينغ رياضة مكلفة، وفي الجولات العادية، يتم حساب الوقت الأسرع للفرد الذي ينهي الجولة، وليس فقط من يحقق المركز الأول.