السعودية: "الفلانتاين" ينعش مبيعات الورد الأحمر

شهدت محال الورود في مدينة الرياض في الأمس انتعاشاً لافتاً في مبيعاتها اليومية يقدر بنحو 100 ألف في بعض المتاجر، بمجرد اقتراب يوم الحب Valentin's Day ، الموافق 14 فبراير، نتيجة إقبال الزبائن على شراء الورود وفق تأكيدات لمتعاملين وبائعي القطاع.

تقول غالية الشرافاء، مالكة متجر، إن متاجر الورد تتراوح حجم مبيعاتها في عيد الحب، إذ تختلف حسب المتاجر وسمعتها وتسويقها للمنتجات، فحينما يكون لديك منتج مميز زادت مبيعاتك، وتشير إلى أن مبيعات الـ 14 فبراير تبدأ من 5000 حتى مئة ألف ريال، لافتة إلى أن هناك علامات تجارية معينة تصل مبيعاتها إلى 300 و500 ألف ريال، مشيرة إلى أن على مستوى الرياض تصل مبيعات هذا اليوم لـ 10 ملايين ريال.

من جهته يقول يوسف العفيف، بائع ورد يتمتع بـخبرة تصل لـ 30 عاما: إن إنفاق السعوديين على الورد قد يصل لـ 2 مليار بشكل سنوي نتيجة الكثافة السكانية في الرياض، أما بالحديث عن الـ 14 فبراير فإننا نبدأ بالاستعداد في تجهيز منتجاتنا وخاصة الورد الأحمر قبلها بيومين، وترتفع أسعار الورد الأحمر في هذه الفترة، فيتضاعف السعر في هذا الموسم ضعفين، إذ تبدأ أسعار الحبة الواحدة لـ 10 ريالات، لتبدأ أسعار الباقة في أحيان على حسب حجمها إلى 100 ريال.

ويضيف العفيف: إن مبيعاتنا خلال اليومين الماضيين بناء على نتائج العام الماضي قد تصل لـ 10 آلاف حتى 15 ألف ريال، نتيجة المبيعات على الصنف الواحد أي " الورد الأحمر"، في المقابل بعض المتاجر قد تصل في يوم واحد على غرار الفلانتاين، لـ 150 و200 ألف ريال في اليوم الواحد نتيجة الإقبال على الورد الأحمر.

من جهتها، ترى بشاير الشمري، بائعة في محال ورد، إن الإقبال على شراء الورد الأحمر في الـ 72 ساعة يشهد زيادة لافتة، وكثافة عالية في الطلبات إذ يصل حجم الإقبال ذاته على الورد الأحمر لـ 60%، وتقول إن المبيعات في "الفلانتاين" تشهد إقبالا لافتا، مقارنة بعيد الأم أو مواسم الأعياد الأخرى، مشيرة إلى أن أسعار بعض "الفازات" تبدأ بـ 200 ريال إلى ما لا نهاية، فيما استطعنا تصميم أكبر باقة لدينا في المتجر بـ 1490 ريالا.

واكتست محال الورد في الرياض باللون الأحمر نتيجة عيد "الفلانتاين"، مع كثافة إقبال لافتة من قبل الزبائن ما يمنح تلك المتاجر انتعاشاً لافتاً في مبيعاتها، فيما وصلت بعض بوكيهات الورد في التطبيقات الخاصة بنحو 800 ريال حتى 3945 ريالا.