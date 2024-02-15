لم تؤثر على السعودية.. هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 4.40

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية بالسعودية، اليوم الخميس (الساعة ٦:٥٢:٢٩) هزة أرضية وسط البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت 4.40 درجة على مقياس ريختر، وعمق 32 كيلومترا، وسبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.

وأكد "أبا الخيل" أن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية، ولم يتم رصد أي آثار خلال الهزة.