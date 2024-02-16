فيديو لدهس فتيات جلسن على رصيف بالخرج وسط السعودية

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أثار مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صدمة بين العديد من المغردين.
بالفيديو .. فتاة تقود مركبة تتسبب بكارثة دهس لنساء على رصيف المحلات التجارية pic.twitter.com/4WswUdXo2V— واتس المملكة 🇸🇦 (@ksa_wats) February 15, 2024
فقد وثق الفيديو لحظة قيام سيدة بدهس عدة فتيات خلال جلوسهن على أحد الأرصفة في الخرج وسط السعودية.
وأظهر جلوس الفتيات على الرصيف بجوار بعضهن، بينما انطلقت قائدة إحدى المركبات التي كانت تنوي إدخالها إلى موقف السيارات لركنها، بشكل مفاجئ نحو الفتيات اللواتي كن يجلس أمام أحد المحلات التجارية.
وفيما حاولت قائدة السيارة السيطرة عليها بعد دهس الفتيات، فإنها لم تفلح بل عادت بها للخلف، بينما الفتيات ملقيات على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص.
كما اصطدمت المرأة بسيارة أخرى كانت متوقفة في الخلف، قبل أن تنزل مسرعة ومرعوبة للاطمئنان على البنات، حسبما أظهر الفيديو.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمرور أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية.
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