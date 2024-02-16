كشتة بين الثلج وشبة النار.. مشاهد تأسر القلب لجبل اللوز

عادت الثلوج يوم أمس لتكسي جبل اللوز الشهير شمال السعودية في تكرار للحالة خلال شتاء هذا العام، في الوقت الذي يحتفي فيه الكثير من الأهالي والزوار، ليتحول الجبل إلى مزار يكشتون فيه ويقضون فيه أمتع الأوقات، كما يتسابق المصورون في خطف الصور وجماليات الموقع.

المصور فهد الطرفاوي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "الثلوج لا تمنع السعودي من الخروج والاستمتاع بجمالها، فهم يجهزون لكشتات الشتاء من خلال الخيام وشبة النار كما هو الحال في الصحراء، كما استطعتُ أن أوثق جماليات تراكم الثلوج على قمم جبل اللوز الذي يستقطب المصورين وعشاق الطبيعة، للاستمتاع بجمال المكان وعمل تشكيلات من رجل الثلج والاحتفاء به على طريقتهم".

وأضاف "التجارب السياحية في مرتفعات جبل اللوز خلال فصل الشتاء من كل عام، تعيد ذكريات لا تُنسى، خاصة عندما يرتبط الأمر بأجمل وجهات تساقط الثلوج، والتي تقع باتجاه الشمال الغربي لمنطقة تبوك".

من جهة أخرى، رصدت آخر صور الأقمار الاصطناعية تأثُّرَ الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، وتحديدًا منطقة تبوك، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتزامن مع تسرّب رياح شديدة البرودة باتجاه المنطقة، تعمل على خفض درجات الحرارة لمستويات مُتدنّية تقترب من 3 درجات مئوية.

وشهدت سفوح مرتفعات جبل اللوز هطول أمطار غزيرة صاحبتها زخات تساقط خفيف للثلوج، لتشكل لوحة جمالية تمثل بعداً ومشهداً فريداً.

وبحسب ما نقله موقع "طقس العرب" عن هواة الطقس المُتواجدين في الميدان: تُسجل مرتفعاتُ جبل اللوز تساقط زخات من الثلوج والأمطار الثلجية والمتجمدة، ويُتوقّع خلال الساعات القادمة استمرار تأثر قمم جبل اللوز في تبوك بفرص تساقط زخات من الثلوج والأمطار المُتجمدة بين الحين والآخر، قد تتسبّب بحدوث تراكمات في بعض المناطق.

من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم، فالفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.

في حين، يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان).