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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان(أرشيفية- أسوشييتد برس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفياً المستجدات في رفح

دبي - العربية.نت
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.

نتنياهو يتوعد بعملية "قوية" في رفح.. ويرفض إعادة وفد التفاوض إلى القاهرة العرب والعالم الشرق الأوسط نتنياهو يتوعد بعملية "قوية" في رفح.. ويرفض إعادة وفد التفاوض إلى القاهرة

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في المجمل، والجهود المبذولة بشأنها.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد، مساء الأربعاء، بعملية "قوية" في رفح "بعد" السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.

ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.

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