"روح قبل لا يروح" سياحية جديدة لنهايات الشتاء في السعودية

أطلقت "روح السعودية"، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، والتي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، أمس (الخميس) حملة ترويجية جديدة تحت شعار "روح قبل لا يروح"، تدعو من خلالها إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية التي شارفت على الانتهاء، وتهدف إلى الترويج للفعاليات والوجهات السياحية المميزة في الشهر الأخير من فعاليات موسم شتاء السعودية.

وتتضمن الحملة فعاليات يوم التأسيس، وموسم الرياض، ولحظات العلا، وموسم الدرعية، وفورمولا وان، وعالم اللحظات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة التي تجذب الزوار من كافة مناطق المملكة، وتستقطب السياح من مختلف دول العالم، وقد عرضت "روح السعودية" عبر موقعها أبرز العروض والفعاليات التي تشملها الحملة، وذلك عبر الرابط: https://www.visitsaudi.com/ar/winter

ولاقت الحملة منذ انطلاقها ردود أفعال واسعة في الأوساط الإعلامية وبين رواد وسائل التواصل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها، حيث تصدر هاشتاق (#روح_قبل_لا_يروح) قائمة (التريند) والتغريدات الأكثر رواجا على منصة (X) في المملكة، كما تفاعلت معه أعداد كبيرة من المغردين والمدونين عبر وسائل التواصل المختلفة، سواء من داخل السعودية أو المنطقة العربية، حيث اعتبر المتفاعلون أن العروض التي أعلنتها "روح السعودية" عبر موقعها تمثل فرصة للاستمتاع بما تبقى من موسم الشتاء في المملكة قبل شهر رمضان المبارك، وتمكّنهم من المشاركة في الفعاليات المختلفة بصورة ميسّرة.

ويختتم موسم شتاء السعودية السياحي فعالياته هذا العام خلال شهر مارس المقبل، بعد أن قدم أكثر من 17 ألف فعالية متنوعة بين العديد من التجارب والخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة، كما شمل العديد من الوجهات التي تتمتع بأجواء شتوية مميزة في المملكة.

وشهد شتاء السعودية هذا العام نشاطا سياحيا ملحوظا، لما تتمتع به الكثير من مدن المملكة بأجواء رائعة، ووجهات جذابة، ومرافق سياحية متنوعة، حيث أصبحت السعودية من أكثر الوجهات السياحية جذبا في المنطقة والعالم، خاصة بعد أن أصبح إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.