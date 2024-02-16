السعودية.. 3 إنجازات عالمية تميز مهرجان الزهور في ينبع

أعاد مهرجان الزهور والحدائق في ينبع -غرب السعودية-، الذي يُقام سنوياً في حديقة المناسبات الخلابة، تحقيق العناوين لعام 2024 بتحضيراته المذهلة وأفكاره المبتكرة، معبراً عن التزام اللجان التنفيذية والعاملين نحو تحقيق النجاح. حيث حققت سلسلة المهرجانات السابقة إنجازات قياسية دخلت موسوعة غينيس العالمية، منها أكبر كلمة مكتوبة بالزهور في العالم (سلمان)، والتي تحمل اسم "سلمان"، حيث تم استخدام (19474) من ورد الجوري الأحمر لتشكيل هذه الكلمة الضخمة.

كما حقق المهرجان أكبر سلة زهور في العالم، حيث تم استخدام 127224 زهرة بيتونيا الطبيعية بلونيها الأبيض والأحمر، وكذلك أكبر حديقة زهور مضيئة، شملت أكبر عدد من الزهور المضيئة في العالم، حيث بلغ عددها 250,000 زهرة.

ومن ضمن الإنجازات، أكبر مركبة مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير (صاروخ فضاء) بمجموع أطوال يعادل 30,364 مترا.

وتعد المركبة الفضائية المصنوعة من مواد معاد تدويرها أحد الإنجازات المبهرة في مهرجان الزهور والحدائق بينبع 2024. بتوجيهات فنية دقيقة واستخدام مواد معاد تدويرها بشكل إبداعي، تم تصميم هذه المنحوتة الفريدة التي تجسد التزام المهرجان بالاستدامة والحفاظ على البيئة من قبل إدارة الخدمات البيئية باستخدام مواد متعددة مثل الأخشاب والبلاستيك والألمنيوم والحديد وغيرها بمجموع أطوال يعادل 30,364 مترا.

ومثلت الاستعدادات الكبيرة والأفكار المتجددة لمهرجان الزهور والحدائق جهوداً مميزة تعكس التزام اللجان التنفيذية والعاملين بالمهرجان بتحقيق النجاح، حيث حققت سلسلة المهرجانات السابقة أرقاماً قياسية دخلت موسوعة غينيس. مما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية مهارات الشباب. ويتم تنفيذ المهرجان بشكل استثنائي بواسطة فرق الإشراف والهندسة التابعة للهيئة الملكية بينبع.

فيما يستعرض المهرجان سنوياً أفكاراً جديدة ومبتكرة في التصميم، مما يبرز قدرة الشباب السعودي على التميز والإبداع.

وأعلن مهرجان الزهور 2024 بفخر عن تحطيم أرقام قياسية عالمية في مختلف المجالات، مما يشكل دليلاً على التميز والابتكار الذي يتحلى به هذا الحدث الرائع.