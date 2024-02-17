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كبار السن يتدربون على الرسم في السعودية.. وهذا السبب

العربية.نت - نادية الفواز
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في نظرة إبداعية لدعم إبداعات كبار السن في السعودية، نفذ نادي سعودي آرت بالتعاون مع جمعية كبار السن الأهلية بالرياض برنامجاً داعماً لكبار السن، والهادف إلى تشجيعهم على ممارسة الفنون بكافة أشكالها، وقد ضم البرنامج أكثر من 30 مشاركا ومشاركة.

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وفي حديث رئيس نادي سعودي آرت للفنون البصرية سعد القرني لـ"العربية.نت"، أوضح أن البرنامج جاء لدعم كبار السن والعمل على دعم الحس الفني لديهم من خلال تقديم دورات تدريبية في المجالات الفنية.

وشمل البرنامج العديد من المهارات الفنية مثل الخط العربي والرسم الحر والطرق على النحاس والتذوق الفني، إضافة إلى تقديم ورش عن الفنان الكبير وتطبيق المنظور وأساسيات الرسم، بما يعزز أهدافنا وأهداف جمعية كبار السن في تقديم الرعاية الترفيهية لكبار السن والتكامل مع الجهات والأفراد لرفع وتحسين جودة الحياة لهم.

كبار السن يرسمون
كبار السن يرسمون

وتابع أن البرنامج استطاع أن يستقطب كبار السن وأن يعيد لهم مواهبهم في ممارسة الفن بمختلف أشكاله.

500 فنان وفنانة

يذكر أن نادي سعودي آرت يعتبر أحد أندية "هاوي" التابعة لمركز جودة الحياة، والأقوى تفاعلاً بعدد أعضاء، والذي تجاوز حاجز 500 فنان وفنانة.

وقدم العديد من الفعاليات والمعارض الفنية، بالتعاون مع الهيئات والشركات.

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