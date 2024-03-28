كاتبة "الشرار": أحداثه من خيالي لأوصل رسالة المرأة

3 دقائق للقراءة

جذبت قصة "الشرار" محبي المسلسلات التي تحمل الطابع البدوي والقصص الاجتماعية، المحملة في طياتها بالشعر والنخوة والشجاعة.

فيما احتل العمل المرتبة الثالثة في نسب المشاهدة عبر منصة "شاهد".

وتدور أحداث هذا المسلسل في حقبة زمنية تعود إلى أكثر من 100 عام، على بقعة من البادية في الطريق ما بين الحجاز ونجد، حيث تجتمع الفروسية مع العشق والشعر، إلى جانب القيم الأصيلة والأحداث المليئة بالتشويق.

ولتسليط الضوء على العمل وفكرته، أوضحت كاتبة العمل لمياء الزيادي، أن الفكرة أتتها من غيرتها على التراث البدوي، الذي لم يترجم بعمل درامي حتى الآن، رغم أن الجزيرة العربية منبعه.

فاختارت أن تكون أحداث عملها في تلك البيئة والحقبة الزمنية، وتناولت فيها قضية القذف، وغلفتها برسالة هادفة مع الحرص على إبراز الشيم والقيم والعادات والتقاليد البدوية.

وأضافت الزيادي في حديث لـ"العربية.نت" أن العمل يروي قصة امرأة من البادية السعودية، توجه إليها أصابع الاتهام الطاعنة في شرفها وعفتها، فتناضل من أجل إثبات براءتها، بعد أن تخلى عنها كل من حولها بسبب العار والسمعة. كما أردفت قائلة: "مما لا شك فيه أن القذف وجرائم الشرف والكيد أمر أزلي تواردت قصصه عبر العصور".

قصة من وحي الخيال

إلى ذلك، أكدت أن قصة "منيفة" قصة من وحي خيالها وليست حقيقية كما ادعى البعض، ولا أساس لوجودها في الكتب ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الناس اندمجوا مع القصة، لأنها كتبت بإحساس مرهف، لامس مشاعرهم فعاشوها بواقعية.

كما اعتبرت أن ما عاشته "منيفة" عانى منه الكثير من النساء في كل المجتمعات، متسائلة "كم امرأة وفتاة اتهمت بشرفها وراحت ضحية لغسل العار ظلماً حتى وقتنا الراهن بمجتمعاتنا العربية". وأردفت "لذلك أردتُ أن أوصل رسالة إنسانية من خلال هذا العمل، ومناقشة تلك القضية بأحداث قصتنا، وتقودها صراعات مختلفة بين الخير والشر.

تمكين حقوق المرأة

أما عن عدد حلقات العمل، فأوضحت الكاتبة أنها أنهت كتابة سيناريو العمل عند 21 حلقة، بناء على طلب القناة، رغم أنها توقفت وقلمها لا يزال ينضح، ومخيلتها تقدح مع أبطال العمل، وفق تعبيرها.

إلا أنها أشارت إلى أنها "تركت نهاية الجزء الأول مفتوحة"، لافتة إلى أن العمل يحمل رسائل مهمة، بعضها يحمل رموزا لها طابع وطني، فضلا عن العلاقة والاندماج مع الغرباء، وتمكين حقوق المرأة.

" فخورة وسعيدة"

من جهتها، أعربت الممثلة السعودية ريم عبدالله بطلة مسلسل "الشرار" بدور "منيفة" عن سعادتها بأصداء المسلسل، وكتبت عبر منصة "إكس": الحمدلله فخورة وسعيدة في باكورة إنتاج شركة ياقوتة.. مسلسل الشرار، وسبب سعادتي الأصداء التي تصلني من الناس. وأضافت كاتبة: الكلام الحلو الذي يصلني أنساني تعبي، والمجهود الذي بذلته كان فعلاً شاقًا في تنفيذ وإنتاج هذا العمل، الشكر موصول لكل من ساهم بنجاح هذا العمل من طاقم فني وإداري، شكرًا جزيلاً لجهودكم.

وكان بطل المسلسل الممثل خالد صقر احتفى بدخول المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وكتب في تغريدة عبر منصة "إكس": الحمدالله، مسلسل الشرار يدخل التوب 10 على شاهد في رمضان.